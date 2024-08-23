Ночью в блоки на Немировича-Данченко в Новосибирске влетели шесть авто

В ночь на пятницу на улице Немировича-Данченко в Новосибирске произошло ДТП с участием шести автомобилей, которые влетели с бетонные блоки. Очевидцы происшествия поделились видео в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
По словам свидетелей, участок дороги недостаточно освещен, что создает опасные условия для водителей. Один из очевидцев отметил: «Когда едешь от Римского-Корсакова, блоки стоят прямо под фонарем, и если едет встречный транспорт, то всё бликует, плохо видно и непонятно расстояние».
Также пользователи пишут, что на самих бетонных блоках отсутствуют фонари. Официальной информации по поводу данного ДТП пока не поступало.