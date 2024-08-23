Ночью в блоки на Немировича-Данченко в Новосибирске влетели шесть авто

По словам свидетелей, участок дороги недостаточно освещен, что создает опасные условия для водителей. Один из очевидцев отметил: «Когда едешь от Римского-Корсакова, блоки стоят прямо под фонарем, и если едет встречный транспорт, то всё бликует, плохо видно и непонятно расстояние».