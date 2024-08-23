В Новосибирске задержали водителя маршрутки без прав и лицензии

По информации пресс-службы городского отдела пропаганды ГАИ, сотрудники Госавтоинспекции остановили микроавтобус марки «Газель» в Октябрьском районе, за рулем которого находился водитель. Известно, что мужчина не имел водительских прав и лицензии на пассажирские перевозки.
В результате на 36-летнего водителя был составлен административный протокол за управление автомобилем без прав. Наказание по данной статье предполагают штраф до 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или же обязательные работы от 100 до 200 часов.
После проверки мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
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