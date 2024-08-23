Суд приговорил к пяти годам колонии генподрядчика отелей Hyatt

В июне 2019 года Фрунзенский районный суд Владивостока назначил Дроздову семь лет лишения свободы по делу о хищении 300 миллионов рублей при строительстве одного из объектов саммита АТЭС — полигона твердых бытовых отходов. В ноябре 2019 года Приморский краевой суд отменил приговор и освободил Дроздова и его пособника в связи с истечением срока давности. Несколько лет в суде рассматривалось дело на Дроздова по статье «Организация преднамеренного банкротства». Он обвиняется в том, что, являясь фактическим руководителем ООО «Строительная компания “Приморье — Дальний Восток”, которая в том числе была генподрядчиком строительства двух отелей Hyatt во Владивостоке, умышленно создал условия для банкротства компании. Прокуратура сообщала, что в результате не исполнены обязательства перед более чем 20 кредиторами на сумму свыше 3 миллиардов рублей и обязательства перед РФ на сумму более 78 миллионов рублей.