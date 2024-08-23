Суд приговорил к пяти годам колонии генподрядчика отелей Hyatt

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Суд назначил 5 лет колонии по делу о намеренном банкротстве генподрядчика строительства во Владивостоке пятизвездочных отелей Hyatt бизнесмену Олегу Дроздову, который ранее был осужден по делу о хищении 300 миллионов рублей бюджетных средств на стройке саммита АТЭС, сообщает прокуратура Приморья.
В июне 2019 года Фрунзенский районный суд Владивостока назначил Дроздову семь лет лишения свободы по делу о хищении 300 миллионов рублей при строительстве одного из объектов саммита АТЭС — полигона твердых бытовых отходов. В ноябре 2019 года Приморский краевой суд отменил приговор и освободил Дроздова и его пособника в связи с истечением срока давности. Несколько лет в суде рассматривалось дело на Дроздова по статье «Организация преднамеренного банкротства». Он обвиняется в том, что, являясь фактическим руководителем ООО «Строительная компания “Приморье — Дальний Восток”, которая в том числе была генподрядчиком строительства двух отелей Hyatt во Владивостоке, умышленно создал условия для банкротства компании. Прокуратура сообщала, что в результате не исполнены обязательства перед более чем 20 кредиторами на сумму свыше 3 миллиардов рублей и обязательства перед РФ на сумму более 78 миллионов рублей.
«Осужден Олег Дроздов, признанный виновным в намеренном банкротстве организации — генерального подрядчика строительства Hyatt. Суд… назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством зданий, сооружений, многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на 3 года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима», — говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что банкротство привело к нарушению прав кредиторов и неисполнению денежных обязательств на общую сумму более 3,2 миллиарда рублей, а также неуплату обязательных платежей в бюджет на сумму более 73 миллиона рублей.
По данным прокуратуры, также суд удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших, среди которых министерство имущественных и земельных отношений и УФНС России по Приморскому краю. С Дроздова взыскано более 3,3 миллиарда рублей.
Ранее в пятницу СУСК сообщило, что на Дроздова возбудили еще одно дело, теперь ему вменяют мошенничество при строительстве гольф-курорта под Владивостоком. По данным следствия, фигурант незаконно присвоил 21 миллион рублей, а также неправомерно возместил себе из бюджетной системы РФ свыше 63 миллионов рублей по объемам фактически невыполненных работ на строительном объекте.
Дроздов — сооснователь компании «Далта-Восток-1», которая участвовала во многих бюджетных стройках к саммиту АТЭС, например, в рекультивации ТБО и строительстве нового полигона ТБО. Также он был акционером «Первой игровой компании Востока», которая стала партнером по сделке с компанией Melco из Макао о вложении 700 миллионов долларов в интегрированную развлекательную зону «Приморье».
Саммит АТЭС прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года на острове Русский. Перед мероприятием в городе было построено два моста, множество развязок и дорог. Ряд объектов не успели достроить к саммиту, в том числе Приморский океанариум — его завершили позже. Главными «недостроями» саммита АТЭС оказались два отеля Hyatt, их продали. Сейчас они работают под другими брендами.