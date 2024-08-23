В Новосибирской области пропал 18-летний парень, нуждающийся в медпомощи

Жителей Новосибирской области просят помочь в поисках 18-летнего Родиона Зырянова, который пропал 21 августа. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Молодой человек пропал в СНТ «Вишенка» Толмачевского с/с в Новосибирском районе.
Ростом пропавший 180 см, телосложение нормальное, волосы русые. Был одет в темно-синюю кофту с бело-зеленым узором на рукавах, синие шорты и кроссовки. Уточняется, что ушел он без очков.
Кроме того, парень нуждается в медпомощи.
Информацию, которая может помочь найти сибиряка, просят передавать по номерам: 112 или 8−800−700−54−52.