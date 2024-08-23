В Хабаровском крае изъяли 14 тонн рыбы и 800 кг черной икры: дело в суде

В Хабаровском крае направили в суд дело против группы, занимавшейся нелегальной торговлей ценными видами рыбы и черной икры, — сообщает Телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу двух ранее судимых жителей региона, обвиняемых по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и транспортировка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, их частей и производных, совершенные группой по сговору).
Согласно следствию, с января по ноябрь 2023 года трое мужчин договорились и купили туши рыбы и икру калуги и амурских осетров в северных районах края, а затем организовали их хранение и перевозку для продажи в западной части страны.
Деятельность группы была пресечена правоохранительными органами, изъято около 14 тонн рыбы и свыше 800 кг черной икры.
Дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу.
Третий участник группы объявлен в розыск. Дела против продавцов биоресурсов выделены в отдельное производство, идет следствие.