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Экипаж вертолета Ми-28НМ ночью ударил по позициям ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны РФ, показав фрагмент боевой ночной работы авиации.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Экипаж Ми-28НМ выполнял полет с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет эффективно поражать заданные координаты днем и ночью. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по ранее выявленным разведкой целям противника.

После применения авиационных средств поражения экипаж Ми-28НМ вернулся на площадку вылета. Согласно докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

19 августа Минобороны показало, как Ми-28НМ уничтожил «Вихрями» живую силу и технику ВСУ в Курской области. На кадрах показано, как оператор воздушного судна прицеливается и наносит удар.

22 августа Минобороны РФ сообщило, что за сутки потери ВСУ составили 300 военных и 23 единицы бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 4700 военнослужащих.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.