Экипаж вертолета Ми-28НМ ночью ударил по позициям ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны РФ, показав фрагмент боевой ночной работы авиации.