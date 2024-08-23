Экипаж Ми-28НМ выполнял полет с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет эффективно поражать заданные координаты днем и ночью. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по ранее выявленным разведкой целям противника.
После применения авиационных средств поражения экипаж Ми-28НМ вернулся на площадку вылета. Согласно докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.
19 августа Минобороны показало, как Ми-28НМ уничтожил «Вихрями» живую силу и технику ВСУ в Курской области. На кадрах показано, как оператор воздушного судна прицеливается и наносит удар.
22 августа Минобороны РФ сообщило, что за сутки потери ВСУ составили 300 военных и 23 единицы бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 4700 военнослужащих.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.