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В Восточной роще Омска уничтожены вазоны с цветами

Полиция начала проверку после сообщений в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Восточной роще Омска произошел акт вандализма. Были разрушены бетонные вазоны с цветами. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.

На видео пользователя социальной сети в «ВКонтакте» видно, что несколько вазонов с цветами перевернуты и находятся на дорожках. Растения вырваны из земли, а земля раскидана повсюду.

Полиция пока не получила официальных обращений по этому поводу, но начала проверку на основании информации из соцсетей. Восточная роща была благоустроена в 2020 году, на нее было потрачено 12 млн рублей.