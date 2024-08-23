В Восточной роще Омска уничтожены вазоны с цветами

В Восточной роще Омска произошел акт вандализма. Были разрушены бетонные вазоны с цветами. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.
На видео пользователя социальной сети в «ВКонтакте» видно, что несколько вазонов с цветами перевернуты и находятся на дорожках. Растения вырваны из земли, а земля раскидана повсюду.
Полиция пока не получила официальных обращений по этому поводу, но начала проверку на основании информации из соцсетей. Восточная роща была благоустроена в 2020 году, на нее было потрачено 12 млн рублей.