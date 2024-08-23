Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка заявила о ночной стрельбе у круглосуточного магазина

В четверг, 22 августа 2024 года, в паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на ночную стрельбу из окон дома.

Как заявила омичка Виктория Ботвина, инцидент произошел в четвертом часу утра 22 августа возле круглосуточного магазина на 4-й Поселковой, что в Советском округе Омска: из окон дома были совершены два выстрела, один из которых прилетел в окно автомобиля.

«Куда прилетел первый выстрел неизвестно, а вот второй прилетел прямо в окно нашей машины. Очень повезло, что в этот момент никого не было в машине и никто не пострадал», — заявляется в посте.

Девушка добавила, что на место была вызвана полиция, но по горячим следам никого найти не удалось. Тем не менее, омичка призвала стрелявшего самостоятельно выйти на связь, добавив, что заявление в полицию написано.

В комментариях некоторые участники обсуждения предположили, что ночью в машине была включена музыка, что потенциально могло вызвать раздражение у жителя дома.