Омичка заявила о ночной стрельбе у круглосуточного магазина

Как заявила омичка Виктория Ботвина, инцидент произошел в четвертом часу утра 22 августа возле круглосуточного магазина на 4-й Поселковой, что в Советском округе Омска: из окон дома были совершены два выстрела, один из которых прилетел в окно автомобиля.
«Куда прилетел первый выстрел неизвестно, а вот второй прилетел прямо в окно нашей машины. Очень повезло, что в этот момент никого не было в машине и никто не пострадал», — заявляется в посте.
Девушка добавила, что на место была вызвана полиция, но по горячим следам никого найти не удалось. Тем не менее, омичка призвала стрелявшего самостоятельно выйти на связь, добавив, что заявление в полицию написано.
В комментариях некоторые участники обсуждения предположили, что ночью в машине была включена музыка, что потенциально могло вызвать раздражение у жителя дома.