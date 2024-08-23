Взятка оказалась «куклой»

Материалы расследования поступили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего их отправят в суд для рассмотрения дела по существу, рассказали «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.
Судейского иммунитета мировой судья в отставке Марина Сальникова была лишена 18 сентября 2023 года. ВККС, удовлетворив представление председателя СКР Александра Бастрыкина, дала согласие на возбуждение в отношении нее уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы).
Как указывается в материалах Верховного суда, весной 2023 года в мировой суд Венгеровского района области поступило дело о незаконной охоте, которое поручили рассматривать мировому судье с десятилетним стажем Марине Сальниковой. Обвиняемый, житель Омской области, застреливший на охоте косулю, неоднократно не являлся на заседания. После этого судья изменила ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и объявила в федеральный розыск.
Следствие считает, что судья через адвоката Алексея Сурина якобы потребовала взятку от браконьера, обещая отменить меру пресечения и прекратить дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа — самого мягкого из возможных наказаний, которое не влечет за собой даже наличия судимости. Размер «отступных» составил 3 млн руб. Деньги следовало передать двумя равными траншами по 1,5 млн руб.
Об условиях, выдвинутых судьей, защитник рассказал своему клиенту. 6 марта 2023 года при получении денежной «куклы» 1,5 млн руб. (настоящими были только 30 тыс. руб.) адвоката Алексея Сурина задержали сотрудники ФСБ, к которым с заявлением обратился его доверитель. «Сурин, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, 7 марта 2023 года в селе Венгерово Новосибирской области передал Сальниковой полученные от подзащитного денежные средства и муляжи денежных средств, после чего ее незаконные действия были пресечены сотрудниками ФСБ», — говорится в деле. В апреле 2023 года госпожа Сальникова подала в отставку.
Претензии в свой адрес она отрицает. Решение ВККС, давшей согласие на привлечение к уголовной ответственности, она обжаловала сначала в Верховном суде РФ (26 декабря 2023 года), затем в его апелляционной коллегии (21 марта 2024 года), однако оба раза получала отказ.
Пока шло следствие, суд вынес приговор адвокату Алексею Сурину, которому вменили в вину посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Ему назначили семь лет колонии строгого режима, штраф в размере 3 млн руб. и лишили права заниматься адвокатской практикой в течение трех лет после освобождения. Защита обжаловала решение, указав, что Алексей Сурин активно содействовал следствию, дал подробные объяснения об обстоятельствах дела, которые по существу являются явкой с повинной, и участвовал в оперативном эксперименте. Новосибирский областной суд снизил бывшему адвокату срок заключения вдвое — с семи лет до трех с половиной.