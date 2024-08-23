Взятка оказалась «куклой»

Пока шло следствие, суд вынес приговор адвокату Алексею Сурину, которому вменили в вину посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Ему назначили семь лет колонии строгого режима, штраф в размере 3 млн руб. и лишили права заниматься адвокатской практикой в течение трех лет после освобождения. Защита обжаловала решение, указав, что Алексей Сурин активно содействовал следствию, дал подробные объяснения об обстоятельствах дела, которые по существу являются явкой с повинной, и участвовал в оперативном эксперименте. Новосибирский областной суд снизил бывшему адвокату срок заключения вдвое — с семи лет до трех с половиной.