В Находке врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего из окна на втором этаже

В Находке врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который серьезно пострадал после падения из окна второго этажа. Ребенок получил вдавленный перелом черепа и множественные травмы, включая ушиб мозга, перелом ребра и ушиб легких, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.
Была проведена экстренная операция для устранения механического сдавления головного мозга. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей-реаниматологов. Ребенок в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно.
«После проведения интенсивной терапии и контрольного обследования будет определена дальнейшая тактика лечения», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Потешкин.
Медики напоминают, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка.
Напомним, во Владивостоке из-за невнимательности родителей двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Медицинская бригада оказала ребенку первую помощь, после чего он был транспортирован в городскую клиническую больницу № 2. Предварительный диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра.