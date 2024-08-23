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В Находке врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего из окна на втором этаже

Ребенок получил вдавленный перелом черепа.

Источник: PrimaMedia.ru

В Находке врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который серьезно пострадал после падения из окна второго этажа. Ребенок получил вдавленный перелом черепа и множественные травмы, включая ушиб мозга, перелом ребра и ушиб легких, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.

Была проведена экстренная операция для устранения механического сдавления головного мозга. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей-реаниматологов. Ребенок в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно.

«После проведения интенсивной терапии и контрольного обследования будет определена дальнейшая тактика лечения», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Потешкин.

Медики напоминают, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка.

Напомним, во Владивостоке из-за невнимательности родителей двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Медицинская бригада оказала ребенку первую помощь, после чего он был транспортирован в городскую клиническую больницу № 2. Предварительный диагноз — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра.

несчастный случай