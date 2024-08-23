В Находке врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего из окна на втором этаже

В Находке врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который серьезно пострадал после падения из окна второго этажа. Ребенок получил вдавленный перелом черепа и множественные травмы, включая ушиб мозга, перелом ребра и ушиб легких, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.