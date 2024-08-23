Попросил друга помочь задушить. Двое жителей Братска ответят перед судом за убийство женщины

Двое жителей Братска ответят в суде за убийство женщины и поджог квартиры. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона, сибирячка выпивала вместе со своим молодым человеком и его другом на кухне в доме по улице Пионерской. Спустя какое-то время пара начала ссориться, и мужчина решил убить свою девушку.