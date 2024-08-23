Попросил друга помочь задушить. Двое жителей Братска ответят перед судом за убийство женщины

Двое жителей Братска ответят в суде за убийство женщины и поджог квартиры. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР региона, сибирячка выпивала вместе со своим молодым человеком и его другом на кухне в доме по улице Пионерской. Спустя какое-то время пара начала ссориться, и мужчина решил убить свою девушку.
— Он несколько раз ударил и толкнул потерпевшую, отчего она упала на пол. Обвиняемый стал душить женщину проводом сетевого удлинителя, однако из-за оказываемого ею сопротивления попросил товарища помочь ему. Совместно мужчины удерживали и стягивали концы провода, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни, — сообщили следователи.
Когда осуществить задуманное удалось, сибиряки решили спрятать следы преступления и поджечь квартиру уже убитой женщины. Мужчины скрылись только после того, как убедились, что пламя охватило жилье. Их задержали полицейские, а суд поместил под стражу.
Прокуратура Иркутской области передала материалы дела суд. Теперь мужчинам предстоит ответить перед законом по обвинениям в убийстве группой лиц и умышленном поджоге.