Жительница Прикамья винит врачей в смерти измученного диареей мужа

За несколько месяцев мужчина сильно исхудал и ослаб. Жена добилась, чтобы его обследовали в другом медучреждении. У жителя Путино выявили большую опухоль в поджелудочной железе. Ему назначили операцию по удалению. Но провести её сразу не удалось: у ослабленного мужчины произошёл инфаркт. Позже он всё-таки оказался на операционном столе, но после наркоза не очнулся. Жена обратилась в прокуратуру и СКР. Эксперты выявили нарушения при оказани медпомощи пожилому пациенту. Но в итоге к ответу никого не призвали.