Жительница Прикамья винит врачей в смерти измученного диареей мужа

Жительница села Путино Пермского края Аполлинария Обухова сообщила perm.aif.ru, что винит врачей в гибели мужа.
Речь о пожилом мужчине, который несколько месяцев страдал диареей и скончался 1 августа 2020 года. Супруга пациента считает, что недомогание началось на фоне препарата, назначенного терапевтом амбулатории села Путино от сахарного диабета.
«Этот диагноз мужу поставили после диспансеризации. Мы обращались к местным терапевту и фельдшеру с просьбой дать направление к узкому специалисту в связи с непрекращающейся диареей, назначить другой препарат от диабета. Однако не были услышаны», — рассказала perm.aif.ru Аполлинария Обухова.
По её словам, муж боялся прекратить пить лекарство, так как терапевт предупредил об опасности «сахарной комы» в этом случае.
За несколько месяцев мужчина сильно исхудал и ослаб. Жена добилась, чтобы его обследовали в другом медучреждении. У жителя Путино выявили большую опухоль в поджелудочной железе. Ему назначили операцию по удалению. Но провести её сразу не удалось: у ослабленного мужчины произошёл инфаркт. Позже он всё-таки оказался на операционном столе, но после наркоза не очнулся. Жена обратилась в прокуратуру и СКР. Эксперты выявили нарушения при оказани медпомощи пожилому пациенту. Но в итоге к ответу никого не призвали.
Подробности истории можно найти здесь.