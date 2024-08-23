В Новороссийске загорелся мусорный полигон

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Мусорный полигон горит в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
«Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — написал Кравченко.
Он добавил, что в ликвидации задействованы 20 человек и восемь единиц техники.
«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», — добавил Кравченко.
Глава города выехал на место возгорания.