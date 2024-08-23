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В Новороссийске загорелся мусорный полигон

Мэр: в Новороссийске горит свалка на площади около двух тысяч квадратных метров.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Мусорный полигон горит в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — написал Кравченко.

Он добавил, что в ликвидации задействованы 20 человек и восемь единиц техники.

«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», — добавил Кравченко.

Глава города выехал на место возгорания.

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