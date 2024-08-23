НАТО усилило безопасность на авиабазе в Гайленкирхене в Германии

В качестве предосторожности персонал, который не задействован в критически важных операциях, был отправлен домой. Информация о вероятности угрозы была получена от разведки, какие-либо подробности не приводятся.
«Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции», — заверил представитель авиабазы.
Гайленкирхен расположен неподалеку от границы с Нидерландами. На городском аэродроме базируются самолеты НАТО, оснащенные системой раннего предупреждения Awacs.
14 августа стало известно, что в Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера в одном из районов Кёльна. Диверсия могла произойти на объекте недалеко от аэропорта Кёльна, где служат 4,3 тыс. военных и 1,2 тыс. гражданских. В Бундесвере подтвердили, что проводят расследование. По данным Bloomberg, ФРГ подозревает Россию в причастности к диверсиям на двух военных базах.
В апреле в Баварии арестовали двух человек с российским и германским гражданством. Их подозревают в подготовке к взрывной деятельности и шпионаже в пользу России.