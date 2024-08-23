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НАТО усилило безопасность на авиабазе в Гайленкирхене в Германии

На авиабазе НАТО в Гайленкирхене на западе Германии усилены меры безопасности из-за возможной угрозы. Об этом сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на представителя базы.

Источник: AP 2023

В качестве предосторожности персонал, который не задействован в критически важных операциях, был отправлен домой. Информация о вероятности угрозы была получена от разведки, какие-либо подробности не приводятся.

«Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции», — заверил представитель авиабазы.

Гайленкирхен расположен неподалеку от границы с Нидерландами. На городском аэродроме базируются самолеты НАТО, оснащенные системой раннего предупреждения Awacs.

14 августа стало известно, что в Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера в одном из районов Кёльна. Диверсия могла произойти на объекте недалеко от аэропорта Кёльна, где служат 4,3 тыс. военных и 1,2 тыс. гражданских. В Бундесвере подтвердили, что проводят расследование. По данным Bloomberg, ФРГ подозревает Россию в причастности к диверсиям на двух военных базах.

В апреле в Баварии арестовали двух человек с российским и германским гражданством. Их подозревают в подготовке к взрывной деятельности и шпионаже в пользу России.

НАТО