НАТО усилило безопасность на авиабазе в Гайленкирхене в Германии

14 августа стало известно, что в Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера в одном из районов Кёльна. Диверсия могла произойти на объекте недалеко от аэропорта Кёльна, где служат 4,3 тыс. военных и 1,2 тыс. гражданских. В Бундесвере подтвердили, что проводят расследование. По данным Bloomberg, ФРГ подозревает Россию в причастности к диверсиям на двух военных базах.