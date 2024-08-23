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В Челябинской области мужчина напал с ножом на бывшую девушку

В Увельском районе закончили расследовать убийство 21-летней девушки.

Источник: СУ СК по Челябинской области

В Увельском районе в суд передают дело об убийстве 21-летней девушки. В преступлении обвиняют 23-летнего жителя Южноуральска, у которого уже есть судимость.

Молодые люди некоторое время жили вместе, а потом расстались. Южноуралец отнесся к переменам в жизни неадекватно. В июне он встретился с бывшей девушкой во дворе и затеял ссору. От слов горожанин быстро перешел к насилию. Он выхватил нож и восемь раз ударил им девушку. Раны оказались смертельными.

Теперь южноуральца будут судить за убийство. Ему грозит заключение на срок от 6 до 15 лет.