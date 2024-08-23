В Челябинской области мужчина напал с ножом на бывшую девушку

Молодые люди некоторое время жили вместе, а потом расстались. Южноуралец отнесся к переменам в жизни неадекватно. В июне он встретился с бывшей девушкой во дворе и затеял ссору. От слов горожанин быстро перешел к насилию. Он выхватил нож и восемь раз ударил им девушку. Раны оказались смертельными.