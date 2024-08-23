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В Азовском районе Дона потушили крупный ландшафтный пожар

В борьбе с огнем участвовали 35 пожарных и восемь автоцистерн.

Источник: Аргументы и факты

В Азовском районе удалось потушить пожар на площади один гектар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Вчера днем ростовчане стали свидетелями крупного ландшафтного пожара. Огонь вспыхнул между населенным пунктом Каратаево и садовым товариществом «Рыбник» на площади полторы тысячи квадратных метров. Но из-за жары и ветра пламя очень быстро распространялось. И достигло, в итоге, одного гектара (10 тыс. квадратных метров)

По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, в борьбе с огнем участвовали 35 пожарных, к месту происшествия пригнали восемь автоцистерн. На полную ликвидацию ландшафтного пожара огнеборцам потребовались три с половиной часа.

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