В Азовском районе Дона потушили крупный ландшафтный пожар

В Азовском районе удалось потушить пожар на площади один гектар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Вчера днем ростовчане стали свидетелями крупного ландшафтного пожара. Огонь вспыхнул между населенным пунктом Каратаево и садовым товариществом «Рыбник» на площади полторы тысячи квадратных метров. Но из-за жары и ветра пламя очень быстро распространялось. И достигло, в итоге, одного гектара (10 тыс. квадратных метров)



По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, в борьбе с огнем участвовали 35 пожарных, к месту происшествия пригнали восемь автоцистерн. На полную ликвидацию ландшафтного пожара огнеборцам потребовались три с половиной часа.