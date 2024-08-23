В Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации

Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, обстановку, сложившуюся на территориях Абзелиловского, Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Баймакского, Бакалинского, Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Буздякского, Бураевского, Гафурийского, Давлекановского, Дуванского, Ермекеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Иглинского, Илишевского Ишимбайского, Калтасинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Краснокамского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мелеузовского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Татышлинского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, Чекмагушевского, Чишминского, Шаранского, Янаульского районов и города Кумертау Республики Башкортостан ситуацию, в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за переувлажнения почвы, в период с 11 июля по 20 августа 2024 год, чрезвычайной. Режим ЧС будет действовать до 11 сентября.
Министерству сельского хозяйства совместно с муниципалитетами поручено реализовать план мероприятий по смягчению последствий переувлажнения почвы.
Администрациям районов и города совместно с руководителями отраслевых организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств до 5 сентября необходимо направить в минсельхоз документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание до момента введения ЧС.
Ранее «Башинформ» со ссылкой на министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова сообщал о том, что сумма ущерба сельхозпроизводителям Башкирии в результате переувлажнения почвы составляет 1,06 млрд рублей. Приблизительная площадь, на которой погиб урожай — 120,5 тыс. га, из них 112,3 тыс. га занято зерновыми и зернобобовыми.