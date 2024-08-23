В Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации

Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, обстановку, сложившуюся на территориях Абзелиловского, Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Баймакского, Бакалинского, Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Буздякского, Бураевского, Гафурийского, Давлекановского, Дуванского, Ермекеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Иглинского, Илишевского Ишимбайского, Калтасинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Краснокамского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мелеузовского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Татышлинского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, Чекмагушевского, Чишминского, Шаранского, Янаульского районов и города Кумертау Республики Башкортостан ситуацию, в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за переувлажнения почвы, в период с 11 июля по 20 августа 2024 год, чрезвычайной. Режим ЧС будет действовать до 11 сентября.