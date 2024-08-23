Поиски одного человека продолжаются: Что известно о взрыве газа в жилом доме в Кизеле

Для пострадавших в результате взрыва газа жильцам дома администрация Кизела предоставила пункты временного размещения в МБОУ СОШИ на ул. Пролетарской, 104 и МБУ «Иванов лог» ул. Прудовой, 64. Им оказывают необходимую помощь в размещении и питании. Телефон для оперативной связи 8 (34255) 44−623.