Поиски одного человека продолжаются: Что известно о взрыве газа в жилом доме в Кизеле

В Кизеле всю ночь 23 августа продолжались работы по разбору завалов пострадавшего от взрыва газа дома. В минувший вечер пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжили расчистку места происшествия и проверку разрушенных квартир на наличие людей.
Разбор завалов и минуты тишины
В ликвидации последствий ЧП участвуют свыше 40 специалистов и 16 единиц специальной техники. При разборе завалов проводят «минуты тишины». В это время затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших.
К месту ЧП в Кизеле прибыл начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов. Спасатели должны завершить работы к обеду 23 августа.
Пока в списке пострадавших числится один человек. Его на вертолете санитарной авиации отправили для продолжения лечения в Пермь.
По информации краевого Минздрава, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, стабильный, угрозы для жизни нет. Медики Ожогового центра ГКБ им. Гринберга проводят курс лечения в условиях стационара.
Причины взрыва газа в жилом доме в Кизеле
По факту обрушения части многоквартирного дома следователи СУ СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Следствие предварительно установило, что 22 августа двое жильцов квартиры в состоянии алкогольного опьянения пытались демонтировать газовую плиту. В результате их действий произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к ее воспламенению и последующему взрыву.
Один из мужчин получил травмы, его госпитализировали в одну из больниц Кизела, затем направили для продолжения лечения в Пермь.
Идут поиски второго мужчины, его судьба пока остается неизвестной.
На месте происшествия находится следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов ГУК СК России. Работу координирует первый заместитель руководителя регионального следственного управления Валерий Сафонов.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
Эвакуация пострадавших и ночь без дома
По уточненной информации краевого МЧС, из пострадавшего от взрыва газа четырехэтажного жилого дома в Кизеле на ул. Ленина, 34 эвакуировали 26 человек, в том числе троих детей.
Ударная волна разнесла перекрытия между третьим и четвертым этажами дома, разрушила несколько квартир и часть кровли. Часть жильцов дома выбежали из дома на улицу сами, других эвакуировали пожарные.
Для пострадавших в результате взрыва газа жильцам дома администрация Кизела предоставила пункты временного размещения в МБОУ СОШИ на ул. Пролетарской, 104 и МБУ «Иванов лог» ул. Прудовой, 64. Им оказывают необходимую помощь в размещении и питании. Телефон для оперативной связи 8 (34255) 44−623.
На месте ЧП находится глава Кизела Андрей Родыгин, он на постоянной связи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
Вопросы временного размещения жильцов дома, оказания им необходимых мер социальной поддержки находятся на контроле прокуратуры Пермского края.
На место происшествия выехал заместитель прокурора края Алексей Иванов. Идет координация работы экстренных служб и правоохранительных органов.