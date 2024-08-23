На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ “Днепровская”, — указали в пресс-службе.
Там отметили, что не зафиксировали нарушений пределов и условий безопасности, персонал готов к реагированию.
Сейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов», оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
На ЗАЭС добавили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и находится на соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков уровне. Там подчеркнули, что он не превышает естественных фоновых природных значений.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.