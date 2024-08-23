В Новосибирске из горящей 9-этажки спасли восемь человек

Сотрудники МЧС России спасли восемь человек при пожаре в многоэтажке в Новосибирске. Об этом в пятницу, 23 августа сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным спасателей, инцидент произошёл около полуночи в Кировском районе мегаполиса. В 9-этажном доме на улице Беловежской загорелась электропроводка в подъезде с 6 по 8 этажи на общей площади три квадратных метра.
В результате возникло сильное задымление. Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 15 человек. Восьми жителям верхних этажей дома потребовалась помощь пожарных.
Для ликвидации возгорания были задействованы 30 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
«Информация о пострадавших не поступала», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирские десантники отправятся в Тыву для тушения лесных пожаров.