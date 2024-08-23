Мужчина погиб в пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге

Пожар произошел в Красногвардейском районе Петербурга. Там загорелась двухкомнатная квартира в доме 27 на Большеохтинском проспекте. Огонь охватил пять квадратных метров в одной из комнат. К сожалению, не обошлось без жертв. На месте ЧП обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.