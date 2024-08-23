В Кизеле нашли второго мужчину из разрушенного от взрыва дома

В Кизеле сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы пострадавшего от взрыва газа четырехэтажного дома. Работы спасатели должны закончить к обеду 23 августа.
После завершения работ по ликвидации последствий взрыва можно будет говорить о том, что новых пострадавших не будет. Пока известно об одном пострадавшем мужчине, которого на вертолете санитарной авиации отправили для лечения в ожоговый центр Перми.
Судьба второго мужчины со вчерашнего дня оставалась неизвестной. Его спасатели ищут под завалами. Однако, по информации источника «КП-Пермь», второго мужчину нашли.
«Вчера говорили, что будут прочесывать лес и город. В итоге его нашли, где именно, мне пока не известно», — говорит источник «КП-Пермь».