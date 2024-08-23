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Ревнивый новосибирец пытался зарезать любовника своей жены

Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременно оказанной неотложной медицинской помощью.

Источник: Om1 Новосибирск

Прокуратура Черепановского района под руководством Евгении Швидко утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«По версии следствия, в июне 2024 года в городе Черепанове обвиняемый после распития спиртных напитков решил пойти в гости к своему знакомому, чтобы поговорить. При этом обвиняемый взял с собой нож и пояснил своему брату, что пойдёт кого-то убивать», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече произошёл конфликт. Обвиняемый начал высказывать претензии к поведению своего оппонента в отношении его бывшей жены. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил ножом своего собеседника в область шеи и груди.

Потерпевший получил серьёзные травмы, но смог самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали срочную медицинскую помощь.