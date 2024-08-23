Ревнивый новосибирец пытался зарезать любовника своей жены

«По версии следствия, в июне 2024 года в городе Черепанове обвиняемый после распития спиртных напитков решил пойти в гости к своему знакомому, чтобы поговорить. При этом обвиняемый взял с собой нож и пояснил своему брату, что пойдёт кого-то убивать», — сообщили в пресс-службе ведомства.