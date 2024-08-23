ВС РФ уничтожили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области

«Чтобы далеко улететь в тыл противника для разведки, нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки, технологии не стоят на месте, и поэтому нам всё время приходится импровизировать», — рассказал оператор FPV-дрона с позывным Викинг.