По информации ведомства, передатчики системы спутниковой связи и живая сила противника были поражены беспилотниками 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области.
«Чтобы далеко улететь в тыл противника для разведки, нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки, технологии не стоят на месте, и поэтому нам всё время приходится импровизировать», — рассказал оператор FPV-дрона с позывным Викинг.
Ранее, 19 августа, расчет «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированное орудие ВСУ в Запорожской области. Как указали в Минобороны, на счету этого расчета несколько натовских гаубиц М777, однако общее число уничтоженных целей украинских боевиков за всё время проведения спецоперации подсчитать сложно.
18 августа российские разведчики сообщали об изменении тактики ВСУ в районе Работино. Отмечалось, что украинские военные стали применять значительно меньше боевой техники в регионе.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.