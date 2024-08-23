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В Челябинске арестовали иностранца, за 300 тыс. пытавшегося подкупить следователя СКР

Иностранный гражданин за взятку хотел прекратить уголовное дело.

В Челябинске арестовали иностранца, за 300 тыс. рублей пытавшегося подкупить следователя Следственного комитета России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в Коркино. Иностранный гражданин за взятку хотел прекратить уголовное дело.

Преступление было пресечено в ходе проведения спецмероприятия, по результатам которого злоумышленник был задержан на месте.

На него завели другое дело — по пунктам «а, б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Центральный райсуд 2 августа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В суде апелляционной инстанции обвиняемый и его адвокат просили изменить меру пресечения на более мягкую.

«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора меру пресечения в виде заключения под стражей оставила без изменения», — прокомментировали в пресс-центре регионального надзорного ведомства.