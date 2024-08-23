В Челябинске арестовали иностранца, за 300 тыс. пытавшегося подкупить следователя СКР

В Челябинске арестовали иностранца, за 300 тыс. рублей пытавшегося подкупить следователя Следственного комитета России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло в Коркино. Иностранный гражданин за взятку хотел прекратить уголовное дело.
Преступление было пресечено в ходе проведения спецмероприятия, по результатам которого злоумышленник был задержан на месте.
На него завели другое дело — по пунктам «а, б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Центральный райсуд 2 августа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В суде апелляционной инстанции обвиняемый и его адвокат просили изменить меру пресечения на более мягкую.
«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора меру пресечения в виде заключения под стражей оставила без изменения», — прокомментировали в пресс-центре регионального надзорного ведомства.