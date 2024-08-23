Cartier, Bulgari и Van Cleef&Arpels на 8 млн рублей: пару из Китая задержали таможенники в Приморье

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни обнаружили ювелирные изделия известных брендов стоимостью 8 миллионов рублей у двух россиян, прибывших из Китая через пункт пропуска Пограничный, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу органа. даль.
Оперативники установили, что житель Приморья купил за границей украшения для продажи в России и планировал ввезти их под видом личных вещей без декларирования. Он взял с собой попутчицу, чтобы часть изделий перевезти в её багаже.
По ориентировке от коллег инспекторы досмотрели багаж мужчины и женщины в пункте пропуска. В их личных вещах нашли браслет, две пары серег, подвеску и кольцо бренда Van Cleef&Arpels, два браслета Cartier и Bulgari, а также подвеску Tiffany. Эксперты подтвердили подлинность и новизну всех изделий.
Следствие установило, что женщина не знала о преступных планах своего попутчика и не имела преступных намерений.
По факту контрабанды стратегически важных товаров было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Товар изъят. Материалы уголовного дела направлены в суд.