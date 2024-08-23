В Каменске-Шахтинском во время пожара погиб 44-летний мужчина

В Каменске-Шахтинском во время пожара в частном доме погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось поздним вечером 22 августа.
По информации ведомства, дом начал полыхать около 23:40. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило жилье. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось ближе к двум часам ночи. Когда спасатели осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тело мужчины.
На месте ЧП работали три автоцистерны и 12 пожарных. Причина ЧП устанавливается.