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В Каменске-Шахтинском во время пожара погиб 44-летний мужчина

В Каменске-Шахтинском сгорел частный дом, есть погибший.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском во время пожара в частном доме погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось поздним вечером 22 августа.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 23:40. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило жилье. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось ближе к двум часам ночи. Когда спасатели осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тело мужчины.

На месте ЧП работали три автоцистерны и 12 пожарных. Причина ЧП устанавливается.