«Не ест, не спит, только плачет»: мама 5-летнего мальчика, загадочно пропавшего в Забайкалье, надеется найти сына живым

— К еде почти совсем не притрагивается! Да и про сон забыла. Все время плачет… Но верит, что найдет сына живым, — рассказывает КП-Иркутск Любовь Сакияева, глава Кыринского района Забайкалья. Там, в селе Мангут, 20 августа пропал 5-летний мальчик. Его 26-летняя мать не находит себе места от тоски и тревоги.
Напомним, в тот день мальчишка был в гостях у соседей. Захотел вернуться домой и отправился один, не предупредив взрослых. Пройти нужно было всего лишь один дом, на улице светло, разгар дня — около 15.00. Но наступил вечер, а малыш так и не добрался до дома. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию. Поиски безостановочно продолжаются уже третий день. Новые подробности — в материале КП-Иркутск.
Одна воспитывает сына.
О семье пропавшего мальчишки известно немного. Его мама все детство прожила в селе Мангут. Там же она поступила в местный техникум. После окончания уезжала, но в 2024 году вернулась, уже с ребенком.
— Спрашивала у нее, где его отец. Оказалось, родом он из другого района Забайкалья. Сейчас находится на службе, — рассказывает Любовь Сакияева.
Из близких у сибирячки в селе Мангут только сестра. Общаются ли они, неизвестно. С кем остается сын, пока мама на работе, тоже вопрос. Видимо, бывал у соседей, как и в день исчезновения.
К слову, в полицию о пропаже ребенка сообщили в 21:00 того же дня. До этого времени искали своими силами.
— Днем 21 августа разбили штаб в администрации, — рассказывала ранее Любовь Сакияева. — На поиски вышли родные, полиция, спасатели, волонтеры, рыбаки и жители соседних сел.
«Собака остановилась у воды…».
Сейчас главная версия — утопление. В первый же день пес-ищейка привел волонтеров к берегу большой реки Онон, которая находится всего в одном километре от дома, где живет семья. А позже стали известны пугающие подробности…
— Мальчишка однажды уже убегал из дома в сторону реки без позволения мамы, — добавляют в администрации.
Есть предположение, что и в этот раз мог уйти к водоему. Хотя непослушным сорванцом его не назовешь — говорят, что малыш спокойный и застенчивый.
С 21 августа и по сей день поисковые группы на лодках исследуют реку с помощью подводных камер. Пусто! Кроме этого, волонтеры продолжают обходить береговую линию с сетями. Дело усложняет мутная вода и сильное течение.
В село прибыли водолазы, чтобы исследовать дно реки Онон. К поискам они приступили утром 22 августа, 23 августа продолжают работать в Мангуте. Но безрезультатно.
— Искали и в самом селе: исследовали дома, колодцы, подвалы. Однако за все время ни одной зацепки, — рассказывают КП-Иркутск в администрации. — Неподалеку есть лес, но там ребенок не мог спрятаться, ведь для этого пришлось бы переплыть реку. Поиски ведутся и с воздуха: 21 августа прибыл вертолет, а 22 августа — самолет.
По данным на 23 августа, местные жители в пятый раз обходят каждый дом в селе, надеясь найти хотя бы малейшую зацепку.
ОФИЦИАЛЬНО.
К делу подключились региональные Следком и прокуратура.
— Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — рассказывают в СК Забайкалья. — По версии следствия, 20 августа 2024 года около 15 часов в селе Мангут пятилетний мальчик ушел из дома и пропал. Родители ребенка самостоятельно занимались поиском и обратились в правоохранительные органы около 21 часа.
Следователи осмотрели дом, где жила семья. После допросили мать, а также других жителей села.
— Организована проверка по факту пропажи ребенка в Кыринском районе. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — подчеркивают в прокуратуре Забайкалья.
Дело о загадочном исчезновении ребенка на контроль взял и Александр Бастрыкин, глава Следкома России. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.