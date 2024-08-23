«Не ест, не спит, только плачет»: мама 5-летнего мальчика, загадочно пропавшего в Забайкалье, надеется найти сына живым

Напомним, в тот день мальчишка был в гостях у соседей. Захотел вернуться домой и отправился один, не предупредив взрослых. Пройти нужно было всего лишь один дом, на улице светло, разгар дня — около 15.00. Но наступил вечер, а малыш так и не добрался до дома. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию. Поиски безостановочно продолжаются уже третий день. Новые подробности — в материале КП-Иркутск.