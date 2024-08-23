Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандалы разгромили вывеску семейного ресторана в центре Омска

Омичи взобрались на крышу веранды, чтобы разбить буквы.

Источник: Om1 Омск

В ночь на 23 августа вандалы испортили вывеску семейного ресторана «Где же кролик», который находится на улице Ленина. Об этом в редакцию портала Om1.ru сообщили очевидцы.

Двое парней забрались на крышу летней веранды и оторвали букву О вместе с кроличьими ушками. Прихватив букву и уши, молодые люди убежали. Как видно по фотографии, пострадала ещё и буква К. Зачем омичам понадобились белые буквы с вывески, остаётся неизвестным.

Портал Om1.ru обратился в полицию за комментарием по поводу инцидента в центре Омска.

Ранее мы рассказывали о том, что омские вандалы устроили погром в Восточной роще, что в посёлке Кордном. Неизвестные перевернули вазоны с цветами, а местные жители, которые увидели результат погрома утром, были очень возмущены, ведь сквер несколько лет назад благоустроили.