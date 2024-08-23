Вандалы разгромили вывеску семейного ресторана в центре Омска

В ночь на 23 августа вандалы испортили вывеску семейного ресторана «Где же кролик», который находится на улице Ленина. Об этом в редакцию портала Om1.ru сообщили очевидцы.
Двое парней забрались на крышу летней веранды и оторвали букву О вместе с кроличьими ушками. Прихватив букву и уши, молодые люди убежали. Как видно по фотографии, пострадала ещё и буква К. Зачем омичам понадобились белые буквы с вывески, остаётся неизвестным.
Портал Om1.ru обратился в полицию за комментарием по поводу инцидента в центре Омска.
Ранее мы рассказывали о том, что омские вандалы устроили погром в Восточной роще, что в посёлке Кордном. Неизвестные перевернули вазоны с цветами, а местные жители, которые увидели результат погрома утром, были очень возмущены, ведь сквер несколько лет назад благоустроили.