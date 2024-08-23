Вандалы разгромили вывеску семейного ресторана в центре Омска

Ранее мы рассказывали о том, что омские вандалы устроили погром в Восточной роще, что в посёлке Кордном. Неизвестные перевернули вазоны с цветами, а местные жители, которые увидели результат погрома утром, были очень возмущены, ведь сквер несколько лет назад благоустроили.