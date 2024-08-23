Неизвестный обстреливает окна многоэтажного дома в Екатеринбурге

«Угол попадания в стекло — четко с общего балкона этажа, где он живет. У нас два дома в ЖК друг напротив друга, — сообщила местная жительница. — Когда мужчину поймали за издевательством над собакой — кто-то с верхних этажей кричал ему угрозы. Может, поэтому именно верхние этажи».