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Неизвестный обстреливает окна многоэтажного дома в Екатеринбурге

Жильцы дома № 22а на улице Вилонова в Екатеринбурге пожаловались на неизвестного, который обстреливает их окна.

Об этом сообщает портал E1.RU.

По данным издания, последний раз кто-то стрелял днем 22 августа. Попали в окно на 12-м этаже. До этого повредили окно на 9-м этаже.

Жильцы подозревают, что стрелял сосед, у которого ранее забрали собаку, так как он с ней плохо обращался. У животного была прострелена нога.

«Угол попадания в стекло — четко с общего балкона этажа, где он живет. У нас два дома в ЖК друг напротив друга, — сообщила местная жительница. — Когда мужчину поймали за издевательством над собакой — кто-то с верхних этажей кричал ему угрозы. Может, поэтому именно верхние этажи».

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о повреждении окон зарегистрирована в отделе полиции № 3 Кировского района. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему.