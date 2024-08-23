В районе Лазо Хабаровского края ограничили сообщение с населенными пунктами

Как сообщила заместителя председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, отсутствует транспортное сообщение на участках поселок Золотой — поселок Сукпай, поселок Сидима — поселок Среднехорский, село Гвасюги. Дорожные службы принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления транспортного сообщения.
По словам Ирины Горбачевой, угрозы подтопления жилых домов и объектов экономики нет. Жителей обеспечили продуктами питания и медикаментами с запасом на десять суток. В районе дежурят спасатели, населению разъяснили правила безопасности и напомнили единый номер 112, куда стоит обращаться в случае ЧС.