В районе Лазо Хабаровского края ограничили сообщение с населенными пунктами

По словам Ирины Горбачевой, угрозы подтопления жилых домов и объектов экономики нет. Жителей обеспечили продуктами питания и медикаментами с запасом на десять суток. В районе дежурят спасатели, населению разъяснили правила безопасности и напомнили единый номер 112, куда стоит обращаться в случае ЧС.