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В районе Лазо Хабаровского края ограничили сообщение с населенными пунктами

Паводок в районе Лазо размыл дороги и подтопил территорию. Нет транспортного сообщения на трех участках.

Источник: Соцсети

Как сообщила заместителя председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, отсутствует транспортное сообщение на участках поселок Золотой — поселок Сукпай, поселок Сидима — поселок Среднехорский, село Гвасюги. Дорожные службы принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления транспортного сообщения.

По словам Ирины Горбачевой, угрозы подтопления жилых домов и объектов экономики нет. Жителей обеспечили продуктами питания и медикаментами с запасом на десять суток. В районе дежурят спасатели, населению разъяснили правила безопасности и напомнили единый номер 112, куда стоит обращаться в случае ЧС.