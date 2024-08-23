Уроженца Казахстана в Красноярске будут судить за совращение ребенка

В Красноярске будут судить обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В период с сентября 2020 по февраль 2021 мужчина, находясь по месту жительства в Казахстане, совершал преступления сексуального характера в отношении 7-летней племянницы, снимая их на камеру. Видео и снимки выложил в интернете.
В 2021 году мужчина переехал в Красноярск. Преступление выявили с помощью видеозаписей. В Красноярске обвиняемого задержали. Для этого была проведена большая работа при содействии Интерпола. На данный момент обвиняемый находится в СИЗО.
В скором времени дело рассмотрит суд. Мужчину будут судить по преступлениям ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что на тепличном хозяйстве под Красноярском провели рейд, в результате которого из России выдворят 18 мигрантов.