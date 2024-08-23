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В порту «Кавказ» продолжаются поиски члена экипажа затонувшего парома

В порту «Кавказ» продолжаются поиски члена экипажа затонувшего парома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

22 августа ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому, перевозившему топливо.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершили ВСУ — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту “Кавказ”, — сообщил региональный оперштаб.

Паром, который атаковали ВСУ, затонул из-за повреждений. Он был загружен 30 цистернами с горюче-смазочными материалами.

Спасли 17 членов экипажа.

«По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработали сорбентом.