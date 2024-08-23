Прокуратура начала проверку после аварии автобуса и легковушки на Сортировке

В Екатеринбурге утром 23 августа произошла авария с участием легковушки и автобуса. В ДТП пострадал 16-летний молодой человек. Прокуратура Свердловской области начала проверку.
По предварительной информации, водитель на Chevrolet двигался по улице Технической в сторону Маневровой. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там авто столкнулось с рейсовым автобусом № 68.
— В результате ДТП пострадал 21-летний водитель автомобиля Chevrolet и 16-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи, — рассказали в региональном ведомстве.
Установлено, что на момент аварии в салоне общественного транспорта было 25 пассажиров и водитель. Точную причину ДТП установят в ходе доследственной проверки. Прокуратура даст оценку законности процессуального решения.