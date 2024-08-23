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Петербуржец выстрелил в мать и попытался сбежать от полиции через окно

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между мужчиной и его матерью в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 августа.

Накануне вечером женщина позвонила в полицию и попросила о помощи. Она рассказала, что ее психически больной сын схватился за пистолет и стреляет. Приехавший на улицу Зины Портновой наряд наткнулся на закрытую дверь. Пока ее вскрывали, 32-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры. С черепно-мозговой травмой, переломом позвонка и пяточной кости его доставили в больницу № 26 и выставили у палаты спецпост.

Как рассказала женщина, в ходе ссоры сын выстрелил в нее из пневматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.