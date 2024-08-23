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Штормовой ветер с грозой накроет Омскую область в эти выходные

Максимально воздух прогреется до +19 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 77% 765 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В эти выходные в Омской области будет прохладно и дождливо, регион накроют грозы и туман. О том, какая будет погода в Омске 24 и 25 августа, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на субботу, 24 августа, температура воздуха составит +9…+14 градусов. Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный. Регион накроют грозы и туман. Местами порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов. Дожди сохранятся на протяжении всего дня. Местами возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 7−12 м/с, в отдельных районах — 15−17 м/с.

Ночью в воскресенье, 25 августа, температура воздуха будет в пределах +8…+13 градусов. Небольшой дождь, местами умеренный. Породы ветра достигнут 7−12 м/с.

Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Возможен небольшой дождь, местами умеренный. Скорость ветра не превысит 17 м/с.