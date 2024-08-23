Пропавший 14-летний Максим найден в Екатеринбурге

О завершении поисков сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Максима искали несколько дней волонтеры и сотрудники отдела полиции № 6 Екатеринбурга.
Поисковики не сообщают подробности, где нашли подростка и что он делал несколько дней.
«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники полиции Нижнего Тагила нашли 17-летнюю уроженку Махачкалы Амину, которая сбежала из социально-реабилитационного центра.
Девушку обнаружили в квартире на улице Окунева у подруги.
«В поиске пропавшей сотрудникам полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан», — сообщили в полиции.