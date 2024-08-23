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Киев попытался атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС

ТАСС, 23 августа. /ТАСС/ — Беспилотник сбили российскими средствами РЭБ, сообщили в правоохранительных органах.

Киевский режим попытался атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС в Курчатове и совершить акт ядерного терроризма. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, дрон был сбит вблизи АЭС.

«Ночью 22 августа 2024 года киевский режим предпринял попытку совершить акт ядерного терроризма дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в непосредственной близости от курчатовской АЭС российскими средствами радиоэлектронной борьбы», — сказал собеседник агентства.

Украинский дрон-камикадзе обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курчатовской АЭС.