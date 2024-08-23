В Екатеринбурге столкнулись пассажирский автобус и легковушка

По данным городской Госавтоинспекции, водитель Chevrolet ехал в направлении Маневровой с небезопасной скоростью, не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Там он врезался в пешеходное ограждение, после чего столкнулся с ПАЗ 68-го маршрута.
«В ДТП пострадал 21-летний водитель иномарки и 16-летний пассажир автобуса. С травмами они доставлены в лечебные учреждения», — сказали в ГИБДД, уточнив, что в момент аварии в салоне автобуса было 25 пассажиров.
В каком состоянии находился парень за рулем Chevrolet будет установлено в больнице, где он сейчас проходит лечение.