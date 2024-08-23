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В Екатеринбурге столкнулись пассажирский автобус и легковушка

В Екатеринбурге вблизи перекрестка Технической и Расточной сегодня утром в аварию попал пассажирский автобус.

Источник: Российская газета

По данным городской Госавтоинспекции, водитель Chevrolet ехал в направлении Маневровой с небезопасной скоростью, не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Там он врезался в пешеходное ограждение, после чего столкнулся с ПАЗ 68-го маршрута.

«В ДТП пострадал 21-летний водитель иномарки и 16-летний пассажир автобуса. С травмами они доставлены в лечебные учреждения», — сказали в ГИБДД, уточнив, что в момент аварии в салоне автобуса было 25 пассажиров.

В каком состоянии находился парень за рулем Chevrolet будет установлено в больнице, где он сейчас проходит лечение.