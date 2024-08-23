В Екатеринбурге столкнулись пассажирский автобус и легковушка

По данным городской Госавтоинспекции, водитель Chevrolet ехал в направлении Маневровой с небезопасной скоростью, не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Там он врезался в пешеходное ограждение, после чего столкнулся с ПАЗ 68-го маршрута.