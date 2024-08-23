65 человек эвакуировались из кинотеатра в челябинском ТРК «Алмаз» во время пожара

В Челябинске в ночь с 22 на 23 августа произошел пожар в ТРК «Алмаз». Загорелось помещение на техническом этаже под кинозалом.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в зале людей не было, а из соседних кинозалов эвакуировались 65 человек.
В помещении сработала пожарная сигнализация, работники ТРК прибежали на место ЧП и пытались справиться с пламенем при помощи огнетушителей. Окончательно потушить огонь на площади в 5 квадратных метров удалось только приехавшим по тревоге пожарным.
Люди не пострадали.
— Причиной ЧП послужил аварийный режим работы электросети в помещении проекционной, — уточнили в ГУ МЧС.