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Врачи выписали пенсионера, который оказался под рухнувшим домом в Нижнем Тагиле

Из Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) выписали 80-летнего жителя Нижнего Тагила Вениамина Уртминцева, который провел 17 часов под завалами рухнувшего дома на ул. Сибирская, сообщили в правительстве Свердловской области.

Источник: правительство Свердловской области

Незадолго до обрушения пенсионер вышел из дома, чтобы оплатить коммунальные услуги, однако как только он вернулся, произошел взрыв. Под завалами он оказался в «воздушном кармане», где едва мог шевелиться в полусогнутом положении — из-за этого у него в ноге образовался тромб, также он получил ушиб головного мозга и перелом позвонка. Долгое время тагильчанин думал, что его завалило чем-то в своей квартире, но слышал голоса людей и сам пытался кричать. В больницу Нижнего Тагила он поступил в тяжелом состоянии, но из-за возраста и риска возможных сосудистых осложнений его перевели в Екатеринбург.

«Сейчас пациента, в принципе, ничего не беспокоит, кроме головокружений, которые, по его словам, наблюдались еще до случившегося. Головные боли из-за полученного ушиба прошли. И хотя мужчина гипертоник, даже давление у него нормализовалось, потому что у нас он регулярно получал все необходимые препараты. Мы выписали его в абсолютно стабильном состоянии», — рассказал лечащий врач пациента Александр Черепанов.

Напомним, несколько человек остаются в больницах Екатеринбурга после обрушения дома в Нижнем Тагиле. Обвал произошел 1 августа в результате взрыва газо-воздушной смеси. 10 человек погибли, среди них пять детей.