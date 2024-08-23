Врачи выписали пенсионера, который оказался под рухнувшим домом в Нижнем Тагиле

Незадолго до обрушения пенсионер вышел из дома, чтобы оплатить коммунальные услуги, однако как только он вернулся, произошел взрыв. Под завалами он оказался в «воздушном кармане», где едва мог шевелиться в полусогнутом положении — из-за этого у него в ноге образовался тромб, также он получил ушиб головного мозга и перелом позвонка. Долгое время тагильчанин думал, что его завалило чем-то в своей квартире, но слышал голоса людей и сам пытался кричать. В больницу Нижнего Тагила он поступил в тяжелом состоянии, но из-за возраста и риска возможных сосудистых осложнений его перевели в Екатеринбург.