В Омске ищут 60-летнего мужчину с шишкой на лбу

В Омске ищут 60-летнего Алексея Гришаева. О местонахождении мужчины неизвестно с августа этого года.
Приметы: на вид около 60 лет, рост 170−175 см, телосложение худощавое, темные глаза, короткие волосы, борода и усы.
Особые приметы: на лбу шишка диаметром 2 см, отсутствуют зубы.
Был одет в серую перфорированную шляпу, черную кофту, черные спортивные штаны и белые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).