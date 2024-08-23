Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут 60-летнего мужчину с шишкой на лбу

Омич пропал в августе этого года.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут 60-летнего Алексея Гришаева. О местонахождении мужчины неизвестно с августа этого года.

Приметы: на вид около 60 лет, рост 170−175 см, телосложение худощавое, темные глаза, короткие волосы, борода и усы.

Особые приметы: на лбу шишка диаметром 2 см, отсутствуют зубы.

Был одет в серую перфорированную шляпу, черную кофту, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).