«Купил машину и оформил на отца»: экс-заместитель лесного комплекса Иркутской области отправится в тюрьму за взятку

На имущество экс-заместителя наложили арест на 3,5 миллиона рублей. Во время предварительного следствия он признал свою вину и до суда заключил соглашение о сотрудничестве. 23 августа его признали виновным и отправили в исправительную колонию строго режима на 3,5 года. Также он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.