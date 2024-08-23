«Купил машину и оформил на отца»: экс-заместитель лесного комплекса Иркутской области отправится в тюрьму за взятку

Бывшего заместителя лесного комплекса Иркутской области признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и в отмывании денег. В суде уже собрали все необходимые доказательства и вынесли приговор. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ Следственного комитета России по Иркутской области.
Установлено, что в 2022 году осужденный через двух посредников получил от руководителя коммерческой организации взятку. За 3,5 миллиона рублей бывший заместитель не должен был расторгать договор аренды лесного участка, который находится в Качугском районе. Документ должен сохранить юридическую силу.
— После совершения преступления госслужащий на полученные деньги купил транспортное средство, оформив его на своего отца, что в дальнейшем позволило ему владеть, пользоваться и распоряжаться указанным имуществом как собственным на законном основании, — рассказали в пресс-службе комитета.
На имущество экс-заместителя наложили арест на 3,5 миллиона рублей. Во время предварительного следствия он признал свою вину и до суда заключил соглашение о сотрудничестве. 23 августа его признали виновным и отправили в исправительную колонию строго режима на 3,5 года. Также он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два жителя Братска предстанут перед судом за убийство и поджог.