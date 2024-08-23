В Иркутске бывшего замминистра приговорили к колонии за крупную взятку

Дело, возбужденное по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД, расследовали сотрудники СК. Они доказали, что в 2022 году член правительства получил от коммерческой фирмы через посредников 3,5 миллиона рублей. Деньги были платой за незаконное продление договора об аренде лесного участка.