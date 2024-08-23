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В Иркутске бывшего замминистра приговорили к колонии за крупную взятку

Суд огласил вердикт по уголовному делу экс-заместителя министра лесного комплекса Иркутской области. Бывшего чиновника признали виновным в получении особо крупной взятки и «отмывании» денег.

Источник: AP 2023

Дело, возбужденное по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД, расследовали сотрудники СК. Они доказали, что в 2022 году член правительства получил от коммерческой фирмы через посредников 3,5 миллиона рублей. Деньги были платой за незаконное продление договора об аренде лесного участка.

После получения мзды госслужащий купил автомобиль и оформил его на своего родственника, однако пользовался машиной сам — таким образом чиновник легализовал незаконный доход, уточнили в Следственном комитете.

Фигурант дела признал вину и помогал следствию. Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде 3,5 года колонии строгого режима, а также штрафа в 100 тысяч рублей.

Экс-заместителя министра взяли под стражу в зале суда, отметили в областной прокуратуре. В ведомстве добавили, что автомобиль Mitsubishi Delica, купленный за 3,2 миллиона рублей, конфискован в доход государства.