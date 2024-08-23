Краснов рассказал о подробностях расследования убийства царской семьи

«По их признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они [члены семьи Романовых] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили. К сожалению, они не сказали об этом на видеозаписи (в кинозаписи показаний участников расстрела царской семьи, сделанной в 1960-е годы, эти свидетельства сохранились в письменных показаниях — прим. ТАСС). А потом они добивали их штыками», — рассказал генпрокурор со ссылкой на материалы следствия.