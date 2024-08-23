После украинской атаки на паром в Керченском проливе ищут одного человека

После атаки ВСУ, которая произошла в четверг, 22 августа, в Керченском проливе ищут одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как сообщалось ранее, киевский режим в очередной раз попытался совершить теракт на территории Кубани. Украинские военные атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами. Это произошло в порту «Кавказ». На место происшествия направили пожарный поезд. К тушению возгорания привлекли 101 человека и 34 единицы техники. В результате полученных повреждений паром затонул. При этом очагов возгорания в самом порту не было.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что спасли 17 членов экипажа. Он добавил, что нужно найти еще двух человек.
«По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», — сообщили в МЧС позднее.