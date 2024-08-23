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В Татарстане восьмилетняя девочка погибла в ДТП с участием квадроцикла

Ее придавило этим транспортным средством.

Источник: Госавтоинспекция РТ

В Татарстане восьмилетняя девочка погибла в ДТП с участием квадроцикла. Трагедия произошла 22 августа в 19.20 в селе Сокуры Лаишевского района Татарстана.

По предварительным данным, 39-летний водитель квадроцикла Pathcross превысил безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В этот момент водителя и восьмилетнюю пассажиру квадроцикла выбросило на землю, а затем придавило транспортным средством.

В результате происшествия девочка скончалась от полученных травм, водитель доставлен в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Казани в ДТП с перевертышем пострадала беременная женщина.