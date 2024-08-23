В Татарстане восьмилетняя девочка погибла в ДТП с участием квадроцикла. Трагедия произошла 22 августа в 19.20 в селе Сокуры Лаишевского района Татарстана.
По предварительным данным, 39-летний водитель квадроцикла Pathcross превысил безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В этот момент водителя и восьмилетнюю пассажиру квадроцикла выбросило на землю, а затем придавило транспортным средством.
В результате происшествия девочка скончалась от полученных травм, водитель доставлен в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.
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