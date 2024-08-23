В Татарстане восьмилетняя девочка погибла в ДТП с участием квадроцикла

По предварительным данным, 39-летний водитель квадроцикла Pathcross превысил безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В этот момент водителя и восьмилетнюю пассажиру квадроцикла выбросило на землю, а затем придавило транспортным средством.