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Неизвестный обстреливает микрорайон и массово портит машины в Хабаровске

Хулигана, который орудует прямо из своей квартиры, уже ищет полиция.

Источник: Freepik

В Хабаровске неизвестный «снайпер» обстреливает микрорайон, используя тяжёлые металлические шарики в качестве пуль. Его личность уже выясняется, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Инциденты произошли на этой неделе в посёлке Горького. Как рассказали очевидцы Telegram-каналу Amur Mash, злоумышленник орудует на улице Воровского и по неизвестным причинам метит прямо в автомобили, в том числе недавно приобретённые. По их данным, он стреляет прямо с балкона одной из квартир. Ущерб от действий хулигана, заверяют местные, идёт на десятки тысяч рублей.

Потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. На данный момент известно о двух пострадавших автовладельцах, но по данным городских пабликов, их может быть значительно больше.

«Полицейские проводят проверку, в рамках которой будут изучены записи с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Личность нарушителя и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в МВД.