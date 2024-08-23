Неизвестный обстреливает микрорайон и массово портит машины в Хабаровске

Инциденты произошли на этой неделе в посёлке Горького. Как рассказали очевидцы Telegram-каналу Amur Mash, злоумышленник орудует на улице Воровского и по неизвестным причинам метит прямо в автомобили, в том числе недавно приобретённые. По их данным, он стреляет прямо с балкона одной из квартир. Ущерб от действий хулигана, заверяют местные, идёт на десятки тысяч рублей.