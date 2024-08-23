Подросток на мопеде пострадал в ДТП в Зиминском районе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 16-летни водитель мопеда «Орион» не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием двухколёсного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.