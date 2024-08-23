Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на мопеде пострадал в ДТП в Зиминском районе

Авария произошла в ночь с 22 на 23 августа в селе Кимильтей в Зиминском районе Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребёнок. Авария произошла в ночь с 22 на 23 августа в селе Кимильтей в Зиминском районе Иркутской области.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 16-летни водитель мопеда «Орион» не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием двухколёсного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Известно, что в момент поездки юный мотоциклист был без защитного шлема и необходимой экипировки. Информацию о ДТП передали в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи оценки исполнению родителями школьника обязанностей по его воспитанию.