В Новосибирске начали судить аферистку с форума Sibmama за мошенничество на 40 млн

40 миллионов рублей незаконно заработала Марина Молодых всего за два года. В 2022 году женщина начала выкладывать в форуме сайта Sibmama объявления о продаже бытовой техники. «Продавала» нужные вещи для любой домохозяйки — духовые шкафы, микроволновки, вытяжки и даже холодильники.
Так как цены на технику были невысокими, молодые мамы с удовольствием откликались на объявления. Марине переводили деньги, но шкафы и варочные поверхности женщины так и не получали.
Уголовное дело было возбуждено, когда молодые мамы завалили заявлениями отделы полиции. Когда их сложили в том с обвинительным заключением — получилась вся «палитра» уголовной статьи «Мошенничество».
«Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Молодых Марины, обвиняемой в совершении 67 эпизодов преступлений мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ — 2 эпизода, ч. 2 ст. 159 УК РФ — 57 эпизодов, ч. 3 ст. 159 УК РФ — 4 эпизода, ч. 4 ст. 159 УК РФ — 4 эпизода), — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. — В деле 66 потерпевших, среди которых физические и юридические лица. Сумма ущерба от преступлений составляет более 40 млн. рублей».
Марина Молодых находится в СИЗО с 26 марта 2024 года. 22 августа судебный процесс стартовал, подсудимая выслушала обвинительное заключение.