В Новосибирске начали судить аферистку с форума Sibmama за мошенничество на 40 млн

40 миллионов рублей незаконно заработала Марина Молодых всего за два года. В 2022 году женщина начала выкладывать в форуме сайта Sibmama объявления о продаже бытовой техники. «Продавала» нужные вещи для любой домохозяйки — духовые шкафы, микроволновки, вытяжки и даже холодильники.